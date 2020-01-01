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Террасная доска пустотелая ДПК Серый

Террасная доска пустотелая ДПК Серый

350.00 р

Заглушка к ступени SW Radix

Заглушка к ступени SW Radix

350.00 р

Заглушка из ДПК для террасной доски Тёмно-коричневый

Заглушка из ДПК для террасной доски Тёмно-коричневый...

273.00 р

Заглушка из ДПК для террасной доски Серый

Заглушка из ДПК для террасной доски Серый

273.00 р

Заглушка из ДПК для террасной доски Песочный

Заглушка из ДПК для террасной доски Песочный...

273.00 р

Заглушка из ДПК для террасной доски Коричневый

Заглушка из ДПК для террасной доски Коричневый...

273.00 р

Заглушка из ДПК для террасной доски Чёрный

Заглушка из ДПК для террасной доски Чёрный...

273.00 р

Заглушка из ДПК для террасной доски Белый

Заглушка из ДПК для террасной доски Белый

273.00 р

Заглушка из ДПК для ступени Тёмно-коричневый

Заглушка из ДПК для ступени Тёмно-коричневый...

466.00 р

Заглушка из ДПК для ступени Серый

Заглушка из ДПК для ступени Серый

466.00 р

Заглушка из ДПК для ступени Песочный

Заглушка из ДПК для ступени Песочный

466.00 р

Заглушка из ДПК для ступени Коричневый

Заглушка из ДПК для ступени Коричневый

466.00 р

Заглушка из ДПК для ступени Чёрный

Заглушка из ДПК для ступени Чёрный

466.00 р

Уголок шлифованный из ДПК завершающий Тёмно-коричневый

Уголок шлифованный из ДПК завершающий Тёмно-коричневый...

185.00 р

Уголок шлифованный из ДПК завершающий Коричневый

Уголок шлифованный из ДПК завершающий Коричневый...

185.00 р

Заглушка из ДПК для ступени Белый

Заглушка из ДПК для ступени Белый

466.00 р

Фасадные панели из ДПК

Фасадные панели из ДПК

280.00 р

Грядочная доска эконом 15 см

Грядочная доска эконом 15 см

260.00 р

Террасная доска VELVET STANDART Коричневый

Террасная доска VELVET STANDART Коричневый

257.00 р

Фасадные панели (цокольный сайдинг) , Edel (каменная кладка), Корунд

Фасадные панели (цокольный сайдинг) , Edel (каменная кладка), Корунд...

480.00 р

Доска из ДПК для грядок 300х30

Доска из ДПК для грядок 300х30

1 775.00 р

Утеплитель Пеноплэкс 50мм

Утеплитель Пеноплэкс 50мм

1 946.00 р

Доска из ДПК для грядок 225х30

Доска из ДПК для грядок 225х30

1 254.00 р

Террасная доска NEO

Террасная доска NEO

278.00 р

Гибкая черепица Оптима, коллекция Оптима – Красный

Гибкая черепица Оптима, коллекция Оптима – Красный...

285.00 р

Виниловый сайдинг серия «Logistic D4D», Белый

Виниловый сайдинг серия «Logistic D4D», Белый

285.00 р

Фиброцементный сайдинг коллекция - Wood- Темный минерал С50

Фиброцементный сайдинг коллекция - Wood- Темный минерал С50...

890.00 р

Сайдинг коллекция Стоун Хаус (под Кирпич), Кирпич Песочный

Сайдинг коллекция Стоун Хаус (под Кирпич), Кирпич Песочный...

505.00 р

Фасадная панель клинкерный кирпич Песочная

Фасадная панель клинкерный кирпич Песочная...

493.00 р

Натуральный камень Бежевый

Натуральный камень Бежевый

640.28 р

Фасадные термопанели KS01

Фасадные термопанели KS01

1 150.00 р

Двухслойная Гибкая черепица Фазенда – Коричневый

Двухслойная Гибкая черепица Фазенда – Коричневый...

375.00 р

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Сайдинг-маркет,лучшее сочетание качества и цены!

Покупайте сайдинг в Москве и по всей России через наш интернет-магазин

 

 

Сайдинг-маркет – специализированный магазин отделочных и строительных материалов, предлагающий огромный выбор высококачественной и популярной продукции. Для строительства или ремонта отделочный материал – главная составляющая. От его качества и внешнего вида зависит конечный результат и долговечность проделанной работы. Поэтому выбирая материалы, стоит максимум внимания уделить их характеристикам.

Так виниловый сайдинг, или ПВХ используется для облицовки фасадов зданий и признан идеальным по надежности, прочности и способности долгое время сохранять первоначальный вид. Среди ассортимента сайдинга в нашем магазине сайдинг «Docke» - экологичный и безвредный материал, а также «Аляска» - сайдинг, популярный своей стойкостью к температурам и выгоранию. Об этих и других производителях можно узнать много полезных подробностей, если посетить соответствующий раздел сайта. Цокольный сайдинг, который также представлен в каталоге нашего магазина, является разновидностью винилового, но имеет другое предназначение – используется для отделки цоколя зданий.

Имитировать виниловый сайдинг может любой материал, например, дерево. Однако всех недостатков дерева сайдинг лишен, он не разрушится через 3-5 лет и его не нужно красить. Виниловый сайдинг очень популярен в Канаде, которая по климату близка к России как никакая другая страна.

Применение винилового сайдинга сегодня обусловлено многочисленными преимуществами, которые он дает по сравнению с деревянным прототипом. Обладая привлекательным внешним видом, виниловый сайдинг в отличие от деревянного не боится атмосферного воздействия. Главной задачей, которая встает перед покупателем, решившим узнать цену и купить цокольный и виниловый сайдинг дешево, является правильный расчет необходимого количества материала, которое нужно для отделки дома.

Заранее и точно проведенный расчет необходимого количества сайдинга дает гарантии единовременного завершения всех отделочных работ, поэтому его проводят еще на этапе подготовительных и проектных мероприятий. Это также позволяет оптимизировать финансовые расходы, которые могут оказаться при строительстве, ремонте или даже простой отделке немаленькими.

При обшивке вашего дома сайдингом, вам понадобятся еще некоторые элементы: профиль стартовый; полоса завершающая; Н-профиля; J-профиля; углы внешний и внутренний; планки сливная и околооконная; софит подразделяется на сплошной, с полной и центральной перфорацией. Также вам для монтажа сайдинга понадобится крепеж и обрешетка, чаще всего продавцы предлагают в качестве крепежа саморезы, а в качестве обрешетки профиля металлические П-образные.

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