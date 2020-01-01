Сайдинг-маркет,лучшее сочетание качества и цены!

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Сайдинг-маркет – специализированный магазин отделочных и строительных материалов, предлагающий огромный выбор высококачественной и популярной продукции. Для строительства или ремонта отделочный материал – главная составляющая. От его качества и внешнего вида зависит конечный результат и долговечность проделанной работы. Поэтому выбирая материалы, стоит максимум внимания уделить их характеристикам.

Так виниловый сайдинг, или ПВХ используется для облицовки фасадов зданий и признан идеальным по надежности, прочности и способности долгое время сохранять первоначальный вид. Среди ассортимента сайдинга в нашем магазине сайдинг «Docke» - экологичный и безвредный материал, а также «Аляска» - сайдинг, популярный своей стойкостью к температурам и выгоранию. Об этих и других производителях можно узнать много полезных подробностей, если посетить соответствующий раздел сайта. Цокольный сайдинг, который также представлен в каталоге нашего магазина, является разновидностью винилового, но имеет другое предназначение – используется для отделки цоколя зданий.

Имитировать виниловый сайдинг может любой материал, например, дерево. Однако всех недостатков дерева сайдинг лишен, он не разрушится через 3-5 лет и его не нужно красить. Виниловый сайдинг очень популярен в Канаде, которая по климату близка к России как никакая другая страна.

Применение винилового сайдинга сегодня обусловлено многочисленными преимуществами, которые он дает по сравнению с деревянным прототипом. Обладая привлекательным внешним видом, виниловый сайдинг в отличие от деревянного не боится атмосферного воздействия. Главной задачей, которая встает перед покупателем, решившим узнать цену и купить цокольный и виниловый сайдинг дешево, является правильный расчет необходимого количества материала, которое нужно для отделки дома.

Заранее и точно проведенный расчет необходимого количества сайдинга дает гарантии единовременного завершения всех отделочных работ, поэтому его проводят еще на этапе подготовительных и проектных мероприятий. Это также позволяет оптимизировать финансовые расходы, которые могут оказаться при строительстве, ремонте или даже простой отделке немаленькими.

При обшивке вашего дома сайдингом, вам понадобятся еще некоторые элементы: профиль стартовый; полоса завершающая; Н-профиля; J-профиля; углы внешний и внутренний; планки сливная и околооконная; софит подразделяется на сплошной, с полной и центральной перфорацией. Также вам для монтажа сайдинга понадобится крепеж и обрешетка, чаще всего продавцы предлагают в качестве крепежа саморезы, а в качестве обрешетки профиля металлические П-образные.